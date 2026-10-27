SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers betrug an diesem Tag 261,50 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,824 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.653,92 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers am 26.10.2026 auf 432,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65,39 Prozent angewachsen.
Berner Kantonalbank (BEKB) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,00 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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