DAX 25.353 -1,1%ESt50 6.144 -1,0%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.975 +1,3%Euro 1,1210 -0,3%Öl 108,5 -1,3%Gold 4.169 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Langfristige Investition

SPI-Titel BioVersys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BioVersys-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in BioVersys-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioVersys
26.60 EUR 0.20 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem BioVersys-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die BioVersys-Aktie letztlich bei 24,50 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in das BioVersys-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 408,163 BioVersys-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BioVersys-Aktie auf 25,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.367,35 CHF wert. Damit wäre die Investition 3,67 Prozent mehr wert.

Am Markt war BioVersys jüngst 148,72 Mio. CHF wert. Der BioVersys-Börsengang fand am 07.02.2025 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des BioVersys-Papiers wurde der Erstkurs mit 36,50 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle BioVersys Aktie News

Werbung

BioVersys Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioVersys nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.