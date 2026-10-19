SPI-Titel BioVersys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BioVersys-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in BioVersys-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem BioVersys-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die BioVersys-Aktie letztlich bei 24,50 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in das BioVersys-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 408,163 BioVersys-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BioVersys-Aktie auf 25,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.367,35 CHF wert. Damit wäre die Investition 3,67 Prozent mehr wert.
Am Markt war BioVersys jüngst 148,72 Mio. CHF wert. Der BioVersys-Börsengang fand am 07.02.2025 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des BioVersys-Papiers wurde der Erstkurs mit 36,50 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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