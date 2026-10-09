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Lohnendes BKW-Investment?

SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren BKW-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BKW AG
123.80 EUR 1.40 EUR 1.14 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde die BKW-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 45,85 CHF wert. Bei einem BKW-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,810 BKW-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 116,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.545,26 CHF wert. Mit einer Performance von +154,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von BKW bezifferte sich zuletzt auf 6,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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