SPI-Titel BKW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BKW von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in BKW-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 1 Jahr wurde das BKW-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 182,40 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 CHF in die BKW-Aktie investierten, hätten nun 54,825 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (119,60 CHF), wäre die Investition nun 6.557,02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,43 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für BKW eine Börsenbewertung in Höhe von 6,31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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