SPI-Titel BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor 10 Jahren verdient

BKW-Investment im Blick

06.11.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in BKW-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BKW-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 45,30 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die BKW-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 220,751 BKW-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 27.682,12 CHF, da sich der Wert einer BKW-Aktie am 05.11.2026 auf 125,40 CHF belief. Mit einer Performance von +176,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war BKW zuletzt 6,56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net