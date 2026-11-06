DAX 25.985 -1,3%ESt50 6.184 -0,8%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,08 +1,6%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 68.111 +0,8%Euro 1,1174 -0,4%Öl 97,0 -1,3%Gold 4.069 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
BKW-Investment im Blick

SPI-Titel BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in BKW-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BKW AG
138.70 EUR 5.00 EUR 3.74 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BKW-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 45,30 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die BKW-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 220,751 BKW-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 27.682,12 CHF, da sich der Wert einer BKW-Aktie am 05.11.2026 auf 125,40 CHF belief. Mit einer Performance von +176,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war BKW zuletzt 6,56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle BKW Aktie News

Werbung

BKW Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BKW nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.