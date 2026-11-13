SPI-Titel BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor einem Jahr verloren

Profitable BKW-Anlage?

13.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen BKW-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde die BKW-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die BKW-Aktie an diesem Tag bei 166,50 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die BKW-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,601 Anteilen. Die gehaltenen BKW-Aktien wären am 12.11.2026 75,98 CHF wert, da der Schlussstand 126,50 CHF betrug. Damit wäre die Investition 24,02 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von BKW bezifferte sich zuletzt auf 6,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net