Bossard-Performance im Blick

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bossard-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bossard -Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 155,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 64,267 Bossard-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16.002,57 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Anteils am 23.11.2026 auf 249,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 60,03 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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