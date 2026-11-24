SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bossard-Aktie gebracht.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bossard-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 155,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 64,267 Bossard-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16.002,57 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Anteils am 23.11.2026 auf 249,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 60,03 Prozent.
Jüngst verzeichnete Bossard eine Marktkapitalisierung von 1,88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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