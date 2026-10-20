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SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Bossard-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bossard AG
280.00 EUR -4.00 EUR -1.41 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bossard-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 130,10 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Bossard-Aktie investierten, hätten nun 0,769 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 202,92 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 19.10.2026 auf 264,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102,92 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Bossard belief sich zuletzt auf 2,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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