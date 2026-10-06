SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Bossard-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 06.10.2023 wurde das Bossard-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bossard-Aktie an diesem Tag 184,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,435 Bossard-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 255,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1.385,87 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 38,59 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Bossard belief sich jüngst auf 1,96 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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