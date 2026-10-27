SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bossard-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bossard-Aktien verdienen können.
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Vor 1 Jahr wurden Bossard-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 179,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Bossard-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,587 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 261,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.458,10 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,81 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Bossard zuletzt 2,01 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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