DAX 25.448 +0,1%ESt50 6.122 +0,1%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,65 +1,4%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.514 -0,2%Euro 1,1144 -0,3%Öl 115,1 -0,7%Gold 4.011 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Investmentbeispiel

SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bossard-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bossard-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bossard AG
278.00 EUR 4.00 EUR 1.46 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurden Bossard-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 179,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Bossard-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,587 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 261,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.458,10 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,81 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Bossard zuletzt 2,01 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Bossard Aktie News

Werbung

Bossard Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bossard nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.