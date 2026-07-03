SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Dividende zahlt Burckhardt Compression den Anlegern

Auszahlung an Anteilseigner

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Es wurde beschlossen, Anlegern eine Dividende auszuschütten.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier Burckhardt Compression am 03.07.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 18,00 CHF. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vorjahresvergleich nicht verändert. 60,82 Mio. CHF werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 15,87 Prozent.

Burckhardt Compression-Dividenden-Rendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Burckhardt Compression-Titel via SIX SX bei einem Wert von 481,50 CHF aus dem Geschäft. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Burckhardt Compression, demnach wird das Burckhardt Compression-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Burckhardt Compression-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenausschüttung an die Burckhardt Compression-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für das Jahr 2026 beträgt 3,81 Prozent. Die Dividendenrendite zog damit im Vorjahresvergleich an, denn damals betrug sie noch 3,04 Prozent.

Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Kurs von Burckhardt Compression via SIX SX 26,38 Prozent an Wert verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -25,79 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Burckhardt Compression-Kurs.

Dividendenerwartung von Burckhardt Compression

Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Verringerung der Dividende auf 17,57 CHF. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,68 Prozent absinken.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Burckhardt Compression

Burckhardt Compression ist ein SPI-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 1,623 Mrd. CHF. Dividenden-Aktie Burckhardt Compression weist aktuell ein KGV von 14,48 auf. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Burckhardt Compression auf 1,057 Mrd.CHF, das EPS machte 32,60 CHF aus.

Redaktion finanzen.net