Profitable Burkhalter-Anlage?

Wer vor Jahren in Burkhalter eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Burkhalter-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 130,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,766 Burkhalter-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 129,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,31 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,69 Prozent verringert.

Burkhalter war somit zuletzt am Markt 1,38 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net