SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 10 Jahren eingefahren

Performance unter der Lupe

12.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in BVZ-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BVZ-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die BVZ-Aktie letztlich bei 525,00 CHF. Bei einem BVZ-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,190 BVZ-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 293,33 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Papiers am 11.11.2026 auf 1.540,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 193,33 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von BVZ betrug jüngst 309,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net