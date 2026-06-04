SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 3 Jahren abgeworfen

Lohnende BVZ-Anlage?

Bei einem frühen BVZ-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das BVZ-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen BVZ-Anteile letztlich bei 850,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,765 BVZ-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.590,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.705,88 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 87,06 Prozent.

Der BVZ-Wert an der Börse wurde auf 313,91 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net