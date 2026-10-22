SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen

BVZ-Investment im Blick

22.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BVZ-Aktie Investoren gebracht.

Am 22.10.2025 wurden BVZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren BVZ-Anteile an diesem Tag 1.060,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BVZ-Aktie investiert, befänden sich nun 0,094 BVZ-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 1.500,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,51 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,51 Prozent erhöht.

BVZ war somit zuletzt am Markt 295,85 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net