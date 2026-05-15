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SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr verloren

22.05.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Bystronic (ex Conzzeta)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bystronic (ex Conzzeta)
192,40 CHF 6,20 CHF 3,33%
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Das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 275,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hat, hat nun 3,636 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.05.2026 auf 186,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 677,09 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,29 Prozent verringert.

Bystronic (ex Conzzeta) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 381,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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