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Bystronic (ex Conzzeta)-Investition

SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bystronic (ex Conzzeta)
141.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile an diesem Tag 396,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert, befänden sich nun 0,252 Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.07.2026 auf 136,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34,45 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,55 Prozent verringert.

Am Markt war Bystronic (ex Conzzeta) jüngst 281,18 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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