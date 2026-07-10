SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr verloren

Bystronic (ex Conzzeta)-Investition

17.07.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bystronic (ex Conzzeta) -Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile an diesem Tag 396,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert, befänden sich nun 0,252 Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.07.2026 auf 136,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34,45 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,55 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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