SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Profitable Bystronic (ex Conzzeta)-Investition?

30.10.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Bystronic (ex Conzzeta)-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 688,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Bystronic (ex Conzzeta)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,145 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 155,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22,60 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 77,40 Prozent.

Bystronic (ex Conzzeta) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 321,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net