SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr bedeutet

Lukratives Bystronic (ex Conzzeta)-Investment?

06.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien verlieren können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurde die Bystronic (ex Conzzeta) -Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie bei 261,50 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,824 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Die gehaltenen Bystronic (ex Conzzeta)-Papiere wären am 05.11.2026 562,91 CHF wert, da der Schlussstand 147,20 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 43,71 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bystronic (ex Conzzeta)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bystronic (ex Conzzeta)

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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