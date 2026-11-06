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Lukratives Bystronic (ex Conzzeta)-Investment?

SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bystronic (ex Conzzeta)
154.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie bei 261,50 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,824 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Die gehaltenen Bystronic (ex Conzzeta)-Papiere wären am 05.11.2026 562,91 CHF wert, da der Schlussstand 147,20 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 43,71 Prozent.

Der Marktwert von Bystronic (ex Conzzeta) betrug jüngst 314,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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