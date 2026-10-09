SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 09.10.2025 wurde das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 317,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,315 Bystronic (ex Conzzeta)-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 126,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39,75 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 60,25 Prozent vermindert.
Alle Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 270,58 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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