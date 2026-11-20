Lohnendes Bystronic (ex Conzzeta)-Investment?

Bei einem frühen Bystronic (ex Conzzeta)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1.296,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,077 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 10,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 137,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 89,43 Prozent.

Bystronic (ex Conzzeta) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 280,95 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net