SPI-Titel Calida-Aktie: So viel hätte ein Investment in Calida von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Calida-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Calida-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Calida-Anteile letztlich bei 14,00 CHF. Bei einem Calida-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 71,429 Calida-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Calida-Papiere wären am 16.10.2026 1.005,71 CHF wert, da der Schlussstand 14,08 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,57 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Calida belief sich jüngst auf 100,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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