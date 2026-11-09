DAX 25.995 +0,7%ESt50 6.223 +0,8%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,72 -2,8%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.231 -1,3%Euro 1,1194 +0,4%Öl 97,1 -1,3%Gold 4.097 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Performance unter der Lupe

SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Calida von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Calida-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Calida AG
14.20 EUR -0.10 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Calida-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Calida-Papier investiert hätte, hätte er nun 28,412 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 13,92 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 395,50 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 60,45 Prozent verringert.

Alle Calida-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 99,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Calida Aktie News

Werbung

Calida Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Calida nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.03.13 Calida halten Vontobel Research
16.01.13 Calida halten Vontobel Research
05.11.12 Calida hold Vontobel Research
21.09.12 Calida hold Vontobel Research
06.08.12 Calida hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.