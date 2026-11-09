SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Calida von vor 10 Jahren eingebracht

Performance unter der Lupe

09.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Calida-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Calida-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Calida-Papier investiert hätte, hätte er nun 28,412 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 13,92 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 395,50 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 60,45 Prozent verringert.

Alle Calida-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 99,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net