SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Calida von vor 5 Jahren bedeutet

Rentabler Calida-Einstieg?

02.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Calida-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Calida-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 47,84 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,090 Calida-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 13,66 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28,55 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 71,45 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Calida eine Börsenbewertung in Höhe von 97,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net