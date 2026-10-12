SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Calida-Aktien gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Calida-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30,88 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Calida-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,238 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 44,56 CHF, da sich der Wert einer Calida-Aktie am 09.10.2026 auf 13,76 CHF belief. Mit einer Performance von -55,44 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Calida-Wert an der Börse wurde auf 98,39 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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