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Calida-Anlage unter der Lupe

SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Calida-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Calida AG
13.70 EUR -0.10 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Calida-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30,88 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Calida-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,238 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 44,56 CHF, da sich der Wert einer Calida-Aktie am 09.10.2026 auf 13,76 CHF belief. Mit einer Performance von -55,44 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Calida-Wert an der Börse wurde auf 98,39 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.03.13 Calida halten Vontobel Research
16.01.13 Calida halten Vontobel Research
05.11.12 Calida hold Vontobel Research
21.09.12 Calida hold Vontobel Research
06.08.12 Calida hold Vontobel Research

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