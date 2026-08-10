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Carlo Gavazzi-Anlage

SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carlo Gavazzi Holding AG
160.00 EUR 1.00 EUR 0.63 %
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Heute vor 1 Jahr wurden Carlo Gavazzi-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Carlo Gavazzi-Anteile bei 172,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 58,140 Carlo Gavazzi-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 9.098,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 156,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,01 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Carlo Gavazzi belief sich jüngst auf 111,05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
25.11.10 Carlo Gavazzi hold Vontobel Research
23.11.10 Carlo Gavazzi hold Vontobel Research
08.07.10 Carlo Gavazzi gutes Ergebnis für GJ 2009/10 Vontobel Research
24.06.10 Carlo Gavazzi "hold" Vontobel Research

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