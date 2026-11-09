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Carlo Gavazzi-Investmentbeispiel

SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carlo Gavazzi von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Carlo Gavazzi-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carlo Gavazzi Holding AG
185.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Carlo Gavazzi-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 155,00 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 64,516 Carlo Gavazzi-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.290,32 CHF, da sich der Wert einer Carlo Gavazzi-Aktie am 06.11.2026 auf 175,00 CHF belief. Mit einer Performance von +12,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Carlo Gavazzi war somit zuletzt am Markt 124,59 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Carlo Gavazzi Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

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Datum Rating Analyst
25.11.10 Carlo Gavazzi hold Vontobel Research
23.11.10 Carlo Gavazzi hold Vontobel Research
08.07.10 Carlo Gavazzi gutes Ergebnis für GJ 2009/10 Vontobel Research
24.06.10 Carlo Gavazzi "hold" Vontobel Research

Information

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