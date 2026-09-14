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SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carlo Gavazzi Holding AG
162.00 EUR 1.00 EUR 0.62 %
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Heute vor 1 Jahr wurden Carlo Gavazzi-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Carlo Gavazzi-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 162,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Carlo Gavazzi-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,617 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 98,15 CHF, da sich der Wert einer Carlo Gavazzi-Aktie am 11.09.2026 auf 159,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,85 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Carlo Gavazzi eine Börsenbewertung in Höhe von 112,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.11.10 Carlo Gavazzi hold Vontobel Research
23.11.10 Carlo Gavazzi hold Vontobel Research
08.07.10 Carlo Gavazzi gutes Ergebnis für GJ 2009/10 Vontobel Research
24.06.10 Carlo Gavazzi "hold" Vontobel Research

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