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SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carlo Gavazzi Holding AG
166.00 EUR 4.00 EUR 2.47 %
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Die Carlo Gavazzi-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Carlo Gavazzi-Anteile bei 347,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,882 Carlo Gavazzi-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 163,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 469,74 CHF wert. Aus 1.000 CHF wurden somit 469,74 CHF, was einer negativen Performance von 53,03 Prozent entspricht.

Carlo Gavazzi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 115,80 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.11.10 Carlo Gavazzi hold Vontobel Research
23.11.10 Carlo Gavazzi hold Vontobel Research
08.07.10 Carlo Gavazzi gutes Ergebnis für GJ 2009/10 Vontobel Research
24.06.10 Carlo Gavazzi "hold" Vontobel Research

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