Lohnendes Cembra Money Bank-Investment?

Bei einem frühen Cembra Money Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cembra Money Bank-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Cembra Money Bank-Papier bei 75,20 CHF. Wer vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hat, hat nun 13,298 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 83,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.107,05 CHF wert. Mit einer Performance von +10,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Cembra Money Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,46 Mrd. CHF. Die Cembra Money Bank-Aktie ging am 30.10.2013 an die Börse SWX. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Cembra Money Bank-Anteils auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net