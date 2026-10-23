SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cembra Money Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Cembra Money Bank-Investment verdienen können.
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Vor 10 Jahren wurde die Cembra Money Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Cembra Money Bank-Aktie letztlich bei 76,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Cembra Money Bank-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,316 Cembra Money Bank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Cembra Money Bank-Aktie auf 87,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,66 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,66 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Cembra Money Bank belief sich jüngst auf 2,57 Mrd. CHF. Das Cembra Money Bank-IPO fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Cembra Money Bank-Anteils auf 45,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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