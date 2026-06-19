SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren eingebracht

Rentables Cembra Money Bank-Investment?

Vor Jahren Cembra Money Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Cembra Money Bank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 106,40 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investierten, hätten nun 9,398 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 889,57 CHF, da sich der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie am 25.06.2026 auf 94,65 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,04 Prozent verringert.

Cembra Money Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,80 Mrd. CHF gelistet. Das Cembra Money Bank-Papier wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Das Cembra Money Bank-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net