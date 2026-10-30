SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor einem Jahr eingebracht

Lohnendes Cembra Money Bank-Investment?

30.10.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Cembra Money Bank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cembra Money Bank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 91,60 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cembra Money Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,917 Cembra Money Bank-Anteilen. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Papiere wären am 29.10.2026 978,17 CHF wert, da der Schlussstand 89,60 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -2,18 Prozent.

Alle Cembra Money Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,62 Mrd. CHF. Die Cembra Money Bank-Aktie wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Cembra Money Bank-Aktie lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net