Lukrative Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition?

Vor Jahren in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurde die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) -Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier bei 1,48 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert, befänden sich nun 67,568 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,88 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 397,30 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 297,30 Prozent gesteigert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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