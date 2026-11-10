SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anlage im Blick

10.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile bei 299,00 CHF. Bei einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,445 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (5,88 CHF), wäre das Investment nun 196,66 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 98,03 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) eine Börsenbewertung in Höhe von 465,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net