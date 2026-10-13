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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment im Blick

SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
5.60 EUR -0.45 EUR -7.44 %
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Vor 10 Jahren wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier bei 272,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,676 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 5,36 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19,71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 98,03 Prozent verringert.

Am Markt war Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) jüngst 463,93 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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