SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 10 Jahren bedeutet

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment im Blick

13.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) -Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier bei 272,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,676 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 5,36 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19,71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 98,03 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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