SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: Hätte sich eine Cham Swiss Properties-Investition von vor einem Jahr rentiert?
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cham Swiss Properties-Aktie Investoren gebracht.
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Cham Swiss Properties-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23,40 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 427,350 Cham Swiss Properties-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Cham Swiss Properties-Papiers auf 23,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.914,53 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,85 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Cham Swiss Properties eine Marktkapitalisierung von 1,13 Mrd. CHF. Das Cham Swiss Properties-Papier wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Cham Swiss Properties-Aktie lag beim Börsengang bei 23,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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