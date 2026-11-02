SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cham Swiss Properties-Investment von vor 5 Jahren verdient

Frühe Anlage

02.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cham Swiss Properties-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Cham Swiss Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cham Swiss Properties-Papier an diesem Tag 18,70 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 53,476 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (23,40 CHF), wäre das Investment nun 1.251,34 CHF wert. Aus 1.000 CHF wurden somit 1.251,34 CHF, was einer positiven Performance von 25,13 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Cham Swiss Properties betrug jüngst 1,14 Mrd. CHF. Das Cham Swiss Properties-Papier wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Cham Swiss Properties-Aktie bei 23,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net