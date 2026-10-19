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Comet-Anlage im Blick

SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comet-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Comet-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Comet Holding AG
339.40 EUR -4.80 EUR -1.39 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Comet-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Comet-Anteile bei 190,40 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Comet-Aktie investiert, befänden sich nun 52,521 Comet-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 315,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.544,12 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,44 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Comet eine Marktkapitalisierung von 2,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.08.12 Comet buy Vontobel Research
25.07.12 Comet buy Vontobel Research
14.06.12 Comet buy Vontobel Research
01.12.11 Comet buy Vontobel Research
20.09.11 Comet buy Vontobel Research

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