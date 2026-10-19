SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comet-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Comet-Aktien verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Comet-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Comet-Anteile bei 190,40 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Comet-Aktie investiert, befänden sich nun 52,521 Comet-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 315,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.544,12 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,44 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Comet eine Marktkapitalisierung von 2,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Comet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Comet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen