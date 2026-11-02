SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comet von vor 5 Jahren eingebracht

Rentables Comet-Investment?

02.11.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Comet eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Comet-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 347,50 CHF wert. Bei einem Comet-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,878 Comet-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 340,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 980,72 CHF wert. Mit einer Performance von -1,93 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Comet einen Börsenwert von 2,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net