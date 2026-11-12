DAX 26.959 +1,1%ESt50 6.419 +0,4%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,67 -1,3%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.145 -0,7%Euro 1,1094 +0,1%Öl 92,5 -0,3%Gold 3.940 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Investmentbeispiel

SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Compagnie Financiere Tradition S.A.
270.00 EUR 4.00 EUR 1.50 %
Charts | News | Analysen

Am 12.11.2021 wurde das Compagnie Financiere Tradition-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 106,89 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 93,553 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 23.528,58 CHF, da sich der Wert einer Compagnie Financiere Tradition-Aktie am 11.11.2026 auf 251,50 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 135,29 Prozent gesteigert.

Alle Compagnie Financiere Tradition-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Compagnie Financiere Tradition Aktie News

DatumMeistgelesen
Finanzen.netSPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Finanzen.netStarker Wochentag in Zürich: SPI zum Start in der Gewinnzone
Finanzen.netSPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compagnie Financiere Tradition-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Werbung - Compagnie Financiere Tradition-Aktie ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei Finanzen invest
Finanzen.netSPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor einem Jahr eingebracht
Finanzen.netSPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren abgeworfen
Werbung

Compagnie Financiere Tradition Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Compagnie Financiere Tradition nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.