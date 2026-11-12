SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 12.11.2021 wurde das Compagnie Financiere Tradition-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 106,89 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 93,553 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 23.528,58 CHF, da sich der Wert einer Compagnie Financiere Tradition-Aktie am 11.11.2026 auf 251,50 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 135,29 Prozent gesteigert.
Alle Compagnie Financiere Tradition-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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