SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investmentbeispiel

12.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.11.2021 wurde das Compagnie Financiere Tradition-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 106,89 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 93,553 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 23.528,58 CHF, da sich der Wert einer Compagnie Financiere Tradition-Aktie am 11.11.2026 auf 251,50 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 135,29 Prozent gesteigert.

Alle Compagnie Financiere Tradition-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net