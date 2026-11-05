SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compagnie Financiere Tradition-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Profitabler Compagnie Financiere Tradition-Einstieg?

05.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Compagnie Financiere Tradition-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 05.11.2023 wurden Compagnie Financiere Tradition -Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 114,00 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert, befänden sich nun 8,772 Compagnie Financiere Tradition-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 2.131,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 243,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 113,16 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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