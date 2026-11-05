SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compagnie Financiere Tradition-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Compagnie Financiere Tradition-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Am 05.11.2023 wurden Compagnie Financiere Tradition-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 114,00 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert, befänden sich nun 8,772 Compagnie Financiere Tradition-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 2.131,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 243,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 113,16 Prozent.
Jüngst verzeichnete Compagnie Financiere Tradition eine Marktkapitalisierung von 1,82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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