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Profitabler COSMO Pharmaceuticals-Einstieg?

SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
COSMO Pharmaceuticals N.V.
65.20 EUR 0.30 EUR 0.46 %
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Heute vor 1 Jahr wurden COSMO Pharmaceuticals-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 56,30 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 177,620 COSMO Pharmaceuticals-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.08.2026 10.817,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 60,90 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 8,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von COSMO Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 1,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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