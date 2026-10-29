SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in COSMO Pharmaceuticals-Aktien verlieren können.
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Vor 10 Jahren wurde das COSMO Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 146,50 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,826 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen COSMO Pharmaceuticals-Aktien wären am 28.10.2026 378,84 CHF wert, da der Schlussstand 55,50 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 62,12 Prozent verringert.
COSMO Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 953,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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