DAX 25.911 +0,8%ESt50 6.177 +0,1%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,67 -0,2%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.920 -1,2%Euro 1,1147 -0,1%Öl 114,0 -1,1%Gold 4.028 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Langfristige Anlage

SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in COSMO Pharmaceuticals-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
COSMO Pharmaceuticals N.V.
60.70 EUR 1.40 EUR 2.36 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das COSMO Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 146,50 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,826 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen COSMO Pharmaceuticals-Aktien wären am 28.10.2026 378,84 CHF wert, da der Schlussstand 55,50 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 62,12 Prozent verringert.

COSMO Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 953,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle COSMO Pharmaceuticals Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

COSMO Pharmaceuticals Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für COSMO Pharmaceuticals nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.