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Profitable COSMO Pharmaceuticals-Investition?

SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in COSMO Pharmaceuticals-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
COSMO Pharmaceuticals N.V.
62.10 EUR -0.30 EUR -0.48 %
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Das COSMO Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das COSMO Pharmaceuticals-Papier letztlich bei 36,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,732 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 156,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 57,40 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 156,83 CHF, was einer positiven Performance von 56,83 Prozent entspricht.

Der Marktwert von COSMO Pharmaceuticals betrug jüngst 990,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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