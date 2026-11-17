CPH Group-Anlage

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CPH Group-Aktien verdienen können.

Am 17.11.2021 wurden CPH Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 48,27 CHF. Wer vor 5 Jahren 10.000 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hat, hat nun 207,173 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 59,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.306,08 CHF wert. Damit wäre die Investition um 23,06 Prozent gestiegen.

Insgesamt war CPH Group zuletzt 358,15 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net