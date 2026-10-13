SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CPH Group von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren in CPH Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde die CPH Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CPH Group-Aktie bei 59,51 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,680 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,46 CHF, da sich der Wert einer CPH Group-Aktie am 12.10.2026 auf 57,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3,54 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von CPH Group belief sich zuletzt auf 342,05 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf CPH Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CPH Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen