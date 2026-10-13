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Lukrativer CPH Group-Einstieg?

SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CPH Group von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in CPH Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CPH Group
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Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die CPH Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CPH Group-Aktie bei 59,51 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,680 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,46 CHF, da sich der Wert einer CPH Group-Aktie am 12.10.2026 auf 57,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3,54 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von CPH Group belief sich zuletzt auf 342,05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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