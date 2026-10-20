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Profitable CPH Group-Investition?

SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CPH Group von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in CPH Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CPH Group
59.00 EUR -2.50 EUR -4.07 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das CPH Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 52,30 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 19,119 CPH Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CPH Group-Aktie auf 55,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.051,56 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,16 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von CPH Group bezifferte sich zuletzt auf 341,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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