SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein CPH Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen CPH Group-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die CPH Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 72,00 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 138,889 CPH Group-Anteilen. Die gehaltenen CPH Group-Aktien wären am 05.10.2026 7.972,22 CHF wert, da der Schlussstand 57,40 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 20,28 Prozent.
Am Markt war CPH Group jüngst 358,03 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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