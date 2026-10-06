SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein CPH Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lukrativer CPH Group-Einstieg?

06.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen CPH Group-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurde die CPH Group -Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 72,00 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 138,889 CPH Group-Anteilen. Die gehaltenen CPH Group-Aktien wären am 05.10.2026 7.972,22 CHF wert, da der Schlussstand 57,40 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 20,28 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf CPH Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CPH Group

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung