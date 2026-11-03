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SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CPH Group von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in CPH Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CPH Group
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Vor 1 Jahr wurde die CPH Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die CPH Group-Aktie an diesem Tag 69,80 CHF wert. Bei einem CPH Group-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,433 CPH Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen CPH Group-Papiere wären am 02.11.2026 83,09 CHF wert, da der Schlussstand 58,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 16,91 Prozent vermindert.

Am Markt war CPH Group jüngst 344,30 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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