SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CPH Group von vor einem Jahr bedeutet

Hochrechnung

03.11.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in CPH Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurde die CPH Group -Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die CPH Group-Aktie an diesem Tag 69,80 CHF wert. Bei einem CPH Group-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,433 CPH Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen CPH Group-Papiere wären am 02.11.2026 83,09 CHF wert, da der Schlussstand 58,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 16,91 Prozent vermindert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf CPH Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CPH Group

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung